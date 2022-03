Angélica relata ter sofrido abuso sexual na gravação do hit 'Vou de Táxi'

A apresentadora Angélica, de 48 anos de idade, revelou nesta terça-feira, 29, ter sido vítima de abuso sexual no início de sua carreira. A confissão, feita pela primeira vez, ocorreu durante uma conversa com a advogada Luciana Temer, diretora presidente do Instituto Liberta, que promove campanhas de enfrentamento à exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Por meio do seu perfil no Instagram, Angélica relatou que o abuso ocorreu na França, durante a gravação do seu principal hit, "Vou de Táxi". "Era menor de idade, por volta dos meus 14 e 15 anos realizando um trabalho fora do país. Até hoje me pergunto o motivo de ter ficado tanto tempo em silêncio, minimizando uma dor terrível. Hoje, com meu amadurecimento consegui ter voz e forças para relatar sobre o ocorrido", escreveu a apresentadora.

Durante a entrevista, Angélica descreveu a cena do crime. "Quando o fotógrafo falou que eu era uma cantora brasileira, um grupo de meninos foi se aproximando de mim, ficando perto e se esfregando em mim. Eu fiquei sem reação. Um deles passou a mão em mim inteira e fiquei petrificada. Estava ali, sendo violentada por dois, três meninos, ninguém viu, eu sabia e eu não tive reação nenhuma, não fiz nada", recordou ela.

Além de Angélica, Luciana Temer também utilizou o momento para revelar um estupro que sofreu durante um assalto. "A violência sexual está permeando a nossa sociedade. Esse é o único crime em que a vítima se constrange em ter sofrido, o que é um absurdo", disse a advogada.

