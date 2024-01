Leandra Leal se casa em cerimônia íntima com convite feito por filha

A atriz Leandra Leal e o cineasta Guilherme Burgos se casaram em uma cerimônia íntima no Rio de Janeiro

A atriz Leandra Leal se casou nesta quinta-feira, 21, com o cineasta Guilherme Burgos em uma cerimônia íntima realizada no Rio de Janeiro. O momento particular reuniu apenas alguns familiares e amigos próximos ao casal.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, entre os famosos da lista de convidados, nomes como os atores Taís Araújo, Lázaro Ramos, Sophie Charlotte e Daniel Oliveira estiveram presentes no evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A celebração desta quinta ocorre dois anos após a oficialização do casamento dos artistas, que aconteceu durante a pandemia de covid-19. Na época, devido às restrições, Leandra e Guilherme comemoraram sozinhos em Búzios, no Rio de Janeiro.