Primeiro brasileiro negro a se formar em Harvard perde R$ 1 milhão no programa do Huck

Arthur Abrantes errou pergunta que valia R$ 1 milhão no Domingão do Huck

Neste domingo, 5, o programa da Rede Globo “Domingão do Huck” contou com a participação de Arthur Abrantes, primeiro brasileiro negro a se formar em Harvard, nos Estados Unidos, que é considerada uma das mais prestigiadas universidades do mundo.

Participando do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, o jovem natural de Paracatu, interior de Minas Gerais, perdeu a chance de ganhar R$ 1 milhão.

Na ocasião, Luciano Huck perguntou qual cidade foi fundada no dia 21 de abril, além de Brasília. Arthur respondeu “Brasília e Barcelona”, porém a resposta correta era “Brasília e Roma”.