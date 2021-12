Qual origem do Bluetooth? Huck faz "pergunta do milhão" pela 1ª vez

Neste domingo, 26 de dezembro, foi ao ar o último episódio de "Quem quer ser um milionário?" em 2021, quadro do programa de Luciano Huck há quatro anos e que permaneceu com o apresentador após a mudança para os domingos. Pela primeira vez, um participante conseguiu chegar à pergunta do milhão, mas acabou errando a questão.

Quando o projeto estreou no "Caldeirão", Luciano já havia declarado que seu sonho era fazer a "pergunta do milhão" e que não pararia o quadro até que fosse feita. O professor Rafael de Andrade Cunha, de 41 anos, foi o responsável por realizar o desejo do apresentador. Além de dar aulas, ele se considera "nerd" e é executivo em uma empresa de educação. Tatá Werneck chegou a revelar que já teve aulas com Rafael. "Era um ótimo professor. Muito tranquilo, inteligente e acessível", afirma.

Para chegar à final, ele precisou responder 14 questões. "Rafael, já passou tanta gente nessa cadeira, com tantas histórias, e quero dizer que estou muito orgulhoso de fazer essa pergunta pra você, que é um professor. A educação é arma mais poderosa. Ter sentado aí um professor, filho da classe média tijucana, é o maior barato. Mais do que isso, você jogou. Camisa 10", disse Luciano.

A pergunta de R$ 1 milhão foi: "A tecnologia da comunicação 'Bluetooth' tirou seu nome de...". As opções eram: A - Um rio; B - Um rei; C - Um general; D - Um castelo. Rafael ponderou a questão, mas decidiu desistir para garantir R$ 500 mil. A resposta certa era rei. "Eu sempre fui muito nerd. Se você se estuda e se educa, você eleva o nível", declarou o professor.

Tecnologia que desde 1999 permite conectar dispositivos eletrônicos próximos por meio de frequência de rádio de ondas curtas, bluetooth é traduzido ao pé da letra como "dente azul". Daí vem a origem do nome. Tudo começou há mais de mil anos com a história de Harald Gormsson, que foi rei da Dinamarca entre 958 e 986. O líder unificou as tribos de dois reinos nórdicos - a Dinamarca e a Noruega. Harald tinha um dente podre, escuro, e ganhou a alcunha de rei Harald do Dente Azul. Os criadores da tecnologia se inspiraram nessa história “de conexão” para titular o bluetooth.

Após realizar o desejo de fazer a "pergunta do milhão", Huck assumiu que o quadro pode não voltar ao "Domingão" em 2022, já que o programa deve passar por uma reformulação.

