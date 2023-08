Quer ser um milionário? Saiba quais as chances de ganhar na loteria

Cada uma das loterias reguladas pela Caixa Econômica Federal possuem variadas chances de acertar todos os números Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Ganhar na loteria e se tornar milionário é o sonho de muita gente. Porém, cada uma delas são reguladas pela Caixa Econômica Federal possuem variadas chances de acertar todos os números. Por exemplo, a +Milionária é mais difícil de ganhar, apenas uma em 238 milhões. Já a Loteria Federal é a mais fácil, sendo 1 a cada 100 mil. Confira mais abaixo cada uma das probabilidades de acordo com as faixas de premiação. Atualmente, existem 11 tipos de loterias no Brasil, cada uma com suas próprias regras e variedades de prêmios máximos e secundários.

Veja as chances de ganhar na loteria em cada uma das faixas de premiação Mega Sena A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, mas a aposta mínima é de R$ 5,00. Veja a probabilidade:

Sena: 1 em 50 milhões

Quina: 1 em 154,5 mil

Quadra: 1 em 2,3 mil +Milionária Na +Milionária, é preciso escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custa R$ 6. O formato de aposta funciona assim: em apostas únicas, deve-se escolher no mínimo seis números entre 01 e 50 e, em seguida, no mínimo dois trevos dos seis disponíveis. Confira as chances: 6 acertos + 2 trevos: 1 em 238 milhões



6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 em 17 milhões



5 acertos + 2 trevos: 1 em 902 mil



5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 em 64 mil



4 acertos + 2 trevos: 1 em 16 mil



4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 em 1,2 mil



3 acertos + 2 trevos: 1 em 900



3 acertos + 1 trevo: 1 em 112



2 acertos + 2 trevos: 1 em 117



2 acertos + 1 trevo: 1 em 15 Lotofácil Com essa loteria, você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Saiba a probabilidade: 15 acertos: 1 em 3,2 milhões

14 acertos: 1 em 21,7 mil

13 acertos: 1 em 692

12 acertos: 1 em 60

11 acertos: 1 em 11 Quina Na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h, com aposta mínima de R$ 2,50. Veja as chances:

Quina: 1 em 24 milhões

Quadra: 1 em 64 mil

Terno: 1 em 866

Duque: 1 em 36 Lotomania Nesta loteria, deve-se escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00. Confira a probabilidade: 20 números: 1 em 11,3 milhões

19 números: 1 em 352,5 mil

18 números: 1 em 24,2 mil

17 números: 1 em 2,7 mil

16 números: 1 em 472

15 números: 1 em 112 Timemania Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.