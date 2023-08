Marcelo Sangalo posa com pai e Ivete reage: 'Avisa antes'

Marcelo Sangalo visitou um navio-veleiro em Salvador com o pai Daniel Cady no último sábado, 5

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, visitou um navio-veleiro em Salvador no sábado, 5, a convite da Marinha do Brasil.

O adolescente fez o passeio junto ao pai, Daniel Cady, e ambos arrancaram elogios de Ivete, ao postarem a foto nas redes sociais.

"Avisa antes para eu não enfartar de tanto amor. Que gatinhos, meu Deus", brincou Ivete.

Em sua publicação, Daniel registrou o momento com uma legenda relembrando que o amor do filho pelo mar é antigo.

"Quando meu filho era pequeno e via o navio-veleiro da Marinha do Brasil navegando pela baía de todos os Santos ficava me pedindo para ver de perto. Hoje realizamos esse sonho juntos. Só quem é do mar sabe o que estou falando", escreveu na publicação.

