Lexa assume novo namorado após separação de MC Guimê

“Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… O povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir , daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… Se não der certo, separa”, respondeu aos fãs na rede social.

A cantora Lexa assumiu o relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Em publicação no Instagram nesta sexta-feira, 3, a funkeira publicou um vídeo de momentos com o novo namorado.

MC Guimê cobre tatuagem com rosto de Lexa após separação

MC Guimê compartilhou o resultado do ajuste de uma tatuagem que fez em fevereiro de 2022. O desenho em questão se trata do rosto de Lexa, sua ex-esposa, que foi feito para homenagear a artista no aniversário de 27 anos.

Na publicação feita no dia 17 de outubro, Guimê mostra o desenho – que antes era inspirado em uma foto de Lexa no dia do casamento do casal, em 2018 – coberto com boné e uma bandana tampando o nariz e boca.

