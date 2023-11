Inês Brasil visita Fortaleza e faz topless no Dragão do Mar

Inês Brasil durante show em boate de Fortaleza Crédito: Level / Divulgação

Com “gritos de pantera”, a cantora e influenciadora Inês Brasil movimentou a noite de quinta-feira, 2, no Dragão do Mar, em Fortaleza. Em show realizado na boate Level, o ícone da internet apresentou sua discografia inusitada que agitou a plateia e garantiu o entretenimento da noite. Entre versículos da Bíblia e um repertório de descer até o chão, a cantora fez um topless (deixou os seios nus), defendeu a causa LGBTQIAPN+ e cantou seus maiores sucessos como "Make Love", "Adão e Eva", "Eva e Adão", "Faniquito Aceso" e o "Undererê". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Seu mais recente lançamento, "Libera o Topless" não ficou de fora do repertório na noite fortalezense.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui Inês Brasil em Fortaleza: confira passagem da artista na Capital Em entrevista ao Vida&Arte, Inês compartilhou a experiência de estar mais uma vez em Fortaleza e o planejamento futuro da turnê que tem passado por casas de shows brasileiras e internacionais. “Eu amo Fortaleza. As pessoas vêm com respeito, amor e carinho. Se não vier, a gente dá um toque: ‘Oh, me respeita’, e pronto. O negócio é se divertir, seja Carnaval, seja Halloween, seja qual for a música, seja qual for o país, somos tudo filhos de Deus”, comentou a artista. Meme de Inês Brasil Crédito: Reprodução / Redes Sociais Com passagem em pelo menos quatro países, a cantora conta que um dos objetivos da carreira é conquistar o cenário internacional. “Eu tava na Europa esse ano, na Inglaterra, Portugal e Holanda e foi o maior showzão! Agora sou uma cantora internacional. Quem está me chamando agora é a Austrália”, afirmou. Quem esteve presente no show, comprovou a animação e a aleatoriedade que a artista promove por onde vai. A estudante de psicologia, Linara Rodrigues, estava na multidão que curtiu o show da pantera e disse que a artista “entrega tudo”.

“O show da Inês Brasil foi incrível, um 'caos divertido' que só ela sabe promover. A gente que já conhece o trabalho, o repertório sabe que o show vai ser curtinho, mas ela faz uma festa em cima do palco, mexe com quem tá assistindo e agita a galera, o que não deixa o show ficar monótono. Ela coloca tudo pra jogo em cima do palco”, disse. Quem é Inês Brasil? Inês Tânia Lima da Silva, mais conhecida como Inês Brasil, de 54 anos de idae, é uma das figuras que faz sucesso nas redes sociais com sua personalidade inusitada e sem medo do julgamento. Trajada com roupas curtas e enaltecendo sempre o prazer e a fé em Deus, ela começou a carreira de celebridade quando seus vídeos para inscrição no reality show Big Brother Brasil viralizaram em 2012.