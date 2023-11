Chopp de vinho retorna para o Dragão do Mar em novo endereço

Depois de seis meses do fechamento do Chopp do Bixiga, o chopp de vinho volta à noite do Dragão do Mar em novo local

O bar Gandaia adquiriu os direitos do chopp de vinho, especialidade do Chopp do Bixiga, clássico bar da noite fortalezense. A novidade foi anunciada ainda no final de outubro nas redes sociais do próprio Chopp do Bixiga, administrado pelo antigo proprietário do bar, Raphael Monte.

“Pessoal... Os nossos antigos vizinhos, o Gandaia, agora são vendedores oficiais do nosso Chopp de Vinho. É oficial!”, escreveu Raphael na publicação.

O bar do Gandaia comentou o post enfatizando a importância da memória do Chopp do Bixiga: “Esse legado levaremos com carinho, todos os antigos visitantes da casa serão muito bem recebidos, nosso privado está aberto para sugestões e queremos sempre saber o que vocês esperam de nossa casinha.”.