Luísa Sonza irá cantar música 'para ex' em show de Daniela Mercury

Daniela Mercury revelou detalhes do show especial no qual irá celebrar 40 anos de carreira. Durante participação no “Mais Você", programa da Rede Globo, nesta quinta-feira, 19, a cantora de axé adiantou que Luísa Sonza será uma das convidadas.

“A gente ouviu aqui um depoimento tão sofrido, tão emocionado. E ela vai cantar 'Nobre Vagabundo', será que é para o ex?”, brincou em conversa à Ana Maria Braga. A artista se referiu à traição de Chico Veiga, ex-namorado de Luisa Sonza, revelada pela artista ao vivo no “Mais Você”.

No programa, Daniela também relembrou ter questionado Luísa se ela estava recuperada após a situação e que a cantora de “Penhasco” afirmou estar “ótima”.