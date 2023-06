Shawn Mendes volta aos palcos e canta com Ed Sheeran em Toronto

O cantor Shawn Mendes apareceu de surpresa no show de Ed Sheeran no sábado, 19, em Toronto. O músico britânico recebeu o cantor canadense para performar as músicas “Lego House” e “There´s Nothing Holdin' Me Back”.

A apresentação de Shawn Mendes no Rogers Centre marca a volta do canadense aos palcos após hiato de mais de um ano. O cantor decidiu cancelar o restante de sua turnê mundial “Wonder” para se concentrar na saúde mental.

Ao anunciar a volta de Shawn Mendes, Ed Sheeran disse que o canadense o perguntou se poderia ir ao show, no que Ed respondeu que teria que cantar uma música. Mendes pediu para cantarem "Lego House" e Sheeran disse: "Só se cantarmos uma sua também".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Shawn Mendes e Ed Sheeran: admiração mútua

Ed Sheeran em postagem no Instagram comemorou a volta de Mendes. “Que momento. Eu e Shawn Mendes no palco em sua cidade natal. Queria poder colocar o sentimento em uma garrafa e poder abrir para sentir o zumbido de novo. Que bom ter você de volta”, escreveu.

Shawn Mendes respondeu nos agradecendo ao Ed Sheeran por tê-lo recebido e definiu como “surreal” dividir o palco com o cantor. “Ciclo completo para mim”, disse.

Shawn Mendes e Ed Sheeran: de ídolo a companheiro de palco

Esta foi a segunda vez em que Shawn Mendes e Ed Sheeran cantaram juntos. Em 2017, os dois apresentaram “Mercy” em um show no Brooklyn. A dupla também compôs a música “Fallin' All In You”, faixa do terceiro álbum Shawn Mendes.

Por diversas vezes, Mendes falou de sua admiração a Ed Sheeran, a quem tem como inspiração e ídolo. Em 2014, Shawn tuitou que seu sonho é sair em turnê com Ed Sheeran.

O canadense se lançou fazendo covers de várias músicas, principalmente do Ed Sheeran. Inclusive, Shawn Mendes gravou um vídeo cantando “Lego House” em 2015, mesma que apresentou junto de Sheeran, mas desta vez em um palco da turnê “Mathematics” em Toronto, sua cidade natal.

Shawn Mendes e Ed Sheeran: confira a apresentação