3 dicas para cuidar dos lábios durante o outono

A queda de temperatura e o tempo mais seco são algumas das características do outono que alteram a qualidade da pele, principalmente dos lábios. Com o início da temporada de frio, o ressecamento e demais danos causados a essa pele fina e frágil logo são sentidos.

Além disso, alguns hábitos podem prejudicar os lábios. “Poluição, vento, frio, baixa ingestão de água, uso de determinados medicamentos e, até mesmo, a saliva pode ressecar os lábios, já que ela possui um pH ácido e conta com a presença de enzimas digestivas que agravam o quadro e prejudicam a cicatrização”, explica a médica dermatologista Vanessa Perusso.

Para você manter os lábios saudáveis e hidratados, a especialista elenca 3 dicas fundamentais. Veja!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Beba água e invista em hidratantes

Para manter os lábios saudáveis e bonitos, a médica indica alguns cuidados fundamentais no dia a dia: “Evite passar a língua sobre os lábios, faça um esforço para aumentar o consumo de água, mesmo sendo mais difícil agora que o verão terminou; o ideal é ingerir pelo menos 2 litros por dia. Não morda e não puxe as ‘pelinhas’, rachaduras ou machucados que já podem ter surgido. E, por fim, invista em lip balms, protetores com ativos reparadores e hidratantes para reestruturar o manto lipídico da região”, recomenda Vanessa Perusso.