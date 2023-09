Gisele Bündchen compra mansão de R$ 45 milhões na Flórida; veja fotos

A modelo Gisele Bündchen comprou uma mansão avaliada em 9,1 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões), na área nobre de Southwest Ranches, norte de Miami, nos Estados Unidos. As informações são do portal americano TMZ.

A propriedade tem área total com mais de 480 m², com nove quartos, área de estar privativa, closet e cozinha com bancada de mármore importada. A casa também tem várias opções de lazer, como campo de futebol, piscina de borda infinita, quadra de tênis e estábulo para dez cavalos.

Essa não é a única mansão de Gisele na Flórida. Outra propriedade fica mais ao sul de Miami e vale R$ 57 milhões.