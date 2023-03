Após sair do BBB 23, Key Alves descobre morte de avô e lamenta

Key Alves atualizou a foto do perfil para uma imagem de luto após descobrir morte do avô

Após a saída da repescagem do BBB 23, Key Alves recebeu a notícia do falecimento de seu avô, que aconteceu no último domingo, 19. Nas redes sociais, a atleta atualizou a foto para uma imagem de luto e postou emojis chorando.

A família de Key preferiu não avisar à ex-sister para não interferir no jogo durante a repescagem. No final de semana do falecimento de seu parente, os responsáveis pelas redes sociais da atleta publicaram:

"Infelizmente o avô da Key, o senhor José Batista Ramalho, faleceu na última noite (19/03). Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes. Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível".

