Key Alves sai de time de vôlei para focar no entretenimento

A ex-BBB Key Alves anunciou a saída do time de vôlei Osasco no último sábado, 24, após dois anos. Ela decidiu interromper a carreira como jogadora de vôlei profissional e focar no "entretenimento". A notícia foi divulgada através do seu perfil no Instagram.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis, ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na tv, sabe?", declarou. "Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso", completou.

Apesar de ter decidido sair do time, Key não descartou um retorno às quadras. "Hoje eu decidi continuar no entretenimento e tv e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras. Hoje meu ciclo se encerra no Osasco, o time dos sonhos. Obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol, vocês são feras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa, quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna!", ressaltou.

Key Alves fez parte do Camarote do BBB 2023. A atleta ficou conhecida devido sua popularidade no OnlyFans e se tornou a jogadora de vôlei mais seguida do mundo no Instagram.

