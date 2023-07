Ex-BBB Key Alves e jogador Vini Jr. estão ‘se conhecendo melhor’

O encontro da ex-BBB Key Alves com o jogador da Seleção Brasileira Vinícius Júnior agitou a web nesta quarta-feira, 4. Os dois publicaram fotos no mesmo quarto de hotel, levantando suspeitas de um affair.

O possível relacionamento foi confirmado horas depois pela assessoria da influenciadora, que disse que eles estão "se conhecendo melhor".

Segundo o jornal Extra, os dois se conheceram no sábado, 1º de julho, durante um show. Após o encontro, os dois passaram a se seguir nas redes sociais.

Até os momentos no hotel, no entanto, houve uma dificuldade de agenda. Vini Jr. participou de eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e precisou fazer a "ponte aérea" para se encontrar com Key Alves, em hotel na capital paulista.

Quando os registros repercutiram, o jogador já havia voltado para o Rio de Janeiro, onde compartilhou fotos treinando em sua mansão.



