Filha de Robin Williams se declara contra IA: ‘Acho perturbador’

Voz de Robin Williams foi recriada com uso de inteligência artificial; filha do ator denuncia uso indiscriminado de IA e apoia greve de roteiristas

Um dos nomes mais importantes da comédia internacional, Robin Williams deixou um legado na arte dos Estados Unidos. Falecido em 2014, aos 63 anos de idade, o ator tornou-se um novo alvo do uso sem autorização de inteligência artificial (IA) para recriação da voz e imagens de pessoas que já morreram.

O caso foi denunciado por Zelda Williams, filha de Robin, em publicação no Story do seu Instagram na última semana. Também atriz, a filha do ganhador do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, em 1995, por “Gênio Indomável”, se declarou contra o uso indiscriminado de inteligência artificial.

