Ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma no RJ

Diego Alemão chegou a esconder arma no banco de trás do táxi onde estava

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, foi preso por porte ilegal de arma na madrugada desta terça-feira (26), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A prisão do ex-BBB aconteceu após denúncias de que “um homem aparentemente alterado” estaria ameaçando atirar na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema. As informações são do portal G1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp