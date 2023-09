Luva de Pedreiro revela nome de seu filho com homenagem ao Vasco e CR7

Ele contou que o craque português foi a primeira pessoa a saber que ele seria pai. “Ele é gente boa, foi o primeiro cara a saber que eu iria ser pai… Eu botei no nome do meu filho: Cristiano Ronaldo da Gama, em homenagem aos meus maiores ídolos, Cristiano Ronaldo e Vasco da Gama”, declarou o influenciador.

Em entrevista ao Podpah nessa quarta-feira, 27, o influenciador Luva de Pedreiro revelou o nome do seu primeiro filho: Cristiano Ronaldo Júnior da Gama Laurino Santana .

No dia 25 de agosto, Luva de Pedreiro declarou que ia ser pai pela primeira vez. A mãe da criança será a também influenciadora Távila Gomes. “O nome do filho do Luva de Pedreiro vai ser Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana, que é o nome da minha mulher, né? Receba”, encerrou, incluindo o nome da mãe da criança.

No dia 3 de setembro, houve o chá revelação da criança. Quando anunciado que seria um menino, Luva falou de antemão que a criança levaria o nome em homenagem ao seu ídolo, Cristiano Ronaldo.

Luva de Pedreiro: antes do sucesso



Na entrevista, Luva revelou como era sua vida na Bahia antes da fama.

“Rapaz, eu acordava às 7h30min e ia até as 16h, trabalhando no sol quente… Meu pai trabalhava em uma fazenda e ele chamava, e eu gostava muito, fazia um dinheirinho. É f***, lá no interior não tem oportunidade”, afirmou, dizendo que desde novo já trabalhava.