Luva de Pedreiro nega término com influenciadora; 'inamorável'

Jovem será pai de um menino com Tavila Gomes

"Não pode falar mais nada. Tudo o que eu faço, eu estou errado", disse Luva na gravação. Em seguida, os dois conversaram com os seguidores e Tavila comentou sobre a possibilidade de fazer um casamento com o Luva .

Em uma live feita no Instagram da influenciadora, os dois estavam tomando açaí e ironizaram perguntas sobre o fim do relacionamento , reforçando que ainda estão juntos.

Há alguns dias, Luva de Pedreiro chegou a dizer para os seguidores que era um homem "inamorável". No entanto, neste domingo, 17, ele surgiu nas redes sociais negando que tivesse terminado com a namorada, Tavila Gomes.

No início do mês, os dois fizeram um Chá de Revelação para revelar o sexo do bebê – eles esperam um menino. Como o novo papai já anunciou, o bebê deve se chamar Cristiano Ronaldo em homenagem ao jogador de futebol português, de quem o influencer é fã.

Na semana passada, Távila rebateu a acusação de que teria engravidado por interesse. Ela afirmou que a gestação não foi planejada. "Ninguém sabe quase nada da nossa vida, vocês estão sabendo 1% só agora e porque a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões".

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui