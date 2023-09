Mick Jagger diz que filhos não precisam de herança e revela doação

Vocalista da banda The Rolling Stones, Mick Jagger revela que doar dinheiro para caridade é melhor do que deixar herança para os filhos Crédito: VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação

O músico britânico Mick Jagger comentou sobre o possível destino da sua herança. Líder da banda de rock The Rolling Stones, o artista tem oito filhos, sendo um deles Lucas Jagger, de 24 anos de idade. O jovem é filho da relação do músico com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Em entrevista ao The Wall Street Journal, divulgada na terça-feira, 26, Jagger revelou que não pretende deixar herança para os membros da família: “(Meus filhos) não precisam de US$500 milhões para viver.”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O valor citado por Mick Jagger é estimado em 2,5 bilhões de reais, na atual cotação. Formada em 1962, a The Rolling Stones é considerada uma das bandas mais populares do rock britânico, tendo sucessos que marcaram diversas gerações.

Ainda na entrevista, o músico cita doações em dinheiro para para instituições de caridade e afirma que o ato traz “algum bem ao mundo”.

Mick Jagger completou 80 anos de idade no dia 26 de julho. O fundador, cantor e compositor da banda britânica Rolling Stones é referência no rock mundial. Em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo de quais as músicas que os brasileiros mais consumiram de Mick Jagger na última década. Faixas como "Satisfaction (I can't get no)", "Miss you" e "Start me up" compõem o top 3 das obras mais tocadas no Brasil. Mick Jagger: lista de músicas mais tocadas no Brasil na última década Confira abaixo as cinco músicas mais tocadas de Mick Jagger juntamente com o Rolling Stones na última década no país. Satisfaction (I Can't Get No) O hit é fruto da parceria Mick Jagger com Keith Richards, guitarrista e amigo da banda. A música foi a mais tocada de Rolling Stones no Brasil entre os anos de 2013 e 2023.



Miss You A segunda canção foi um dos grandes sucessos de Rolling Stones. Lançada em 1978, "Miss You" debutou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Start me Up A faixa foi abertura do álbum "Tattoo You" e foi o último single da banda a aparecer no top 10 britânico.