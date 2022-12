Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo: "Sou sortudo"

Dado desejou parabéns para Wanessa: "Agradeço ao destino por trazer você de volta. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Te amo"

O relacionamento de Dado Dolabella e Wanessa Camargo está cada vez mais forte. Juntos desde maio de 2022, pouco tempo após a separação da cantora com o empresário Marcos Buaiz, Dado e Wanessa voltaram a se encontrar e estão namorando desde então.

Na comemoração do aniversário de 40 anos da filha de Zezé di Camargo, Dado fez uma declaração apaixonada para a amada. “Vivendo, cada dia mais, com ela, dona do coração mais puro e generoso, exatamente do tamanho dos seus talentos!”, escreveu o ator em publicação no Instagram.

Nos comentários, os fãs dos artistas celebram o retorno do casal. “Deram a volta no mundo e se reencontraram. Precisavam do tempo para se reconstruírem. Lindo o amor de vocês! ”, escreveu uma seguidora.

No começo dos anos 2000, Wanessa e Dado viveram um romance que chamou atenção da mídia na época. Eles chegaram a estampar capas de revista, e o ator inclusive participou de videoclipes da cantora: “O amor não deixa" e "Apaixonada por você". Durando até 2004, o relacionamento passou por altos e baixos, sendo até vistos brigando em público.

Em julho deste ano, o casal foi visto junto novamente pela primeira vez após o término de anos atrás. Os dois apareceram juntos em um retiro espiritual do Festival Aya Música Medicina, evento que ocorreu na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

"Agradeço ao destino por trazer você de volta. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Te amo”, finalizou Dado na postagem dos parabéns para Wanessa.



