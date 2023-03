Wanessa Camargo e Dado Dolabella são fotografados em passeio no RJ

No último domingo, 26, Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram vistos aproveitando o tempo livre em um passeio romântico, na lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Ao que tudo indica, o namoro está indo bem. Eles foram fotografados curtindo o pedalinho e pareceram não ligar para os fotógrafos.

Além disso, o casal estava acompanhado de um dos filhos da cantora, fruto do relacionamento com Marcus Buaiz, com quem ela tem José Marcus, 11 anos, e João Francisco, de oito.

Desde que reataram o namoro, Wanessa e Dado Dolabella são vistos juntos em diferentes eventos. Recentemente, o casal subiu em um trio elétrico e cantaram juntos em Salvador. Eles agitaram os foliões no quarto dia de festa na capital da Bahia.

