Adam Levine homenageia fã brasileiro ao reconhecê-lo em show

O cantor Adam Levine, vocalista da banda americana Maroon 5, tornou a noite do último sábado, 1º, ainda mais especial para um fã brasileiro que assistia ao show do grupo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Durante um intervalo entre músicas, o artista chamou a atenção para o designer gráfico Renato Bodeman ao lembrar de sua presença em outras apresentações e, de quebra, garantiu entrada gratuita a ele nos próximos concertos.

“Você, meu amigo! Eu quero falar deste homem aqui. Você deve ser o maior fã da banda que eu já vi em toda a minha vida. Aqui estão os motivos: ele senta no mesmo lugar, com a mesma camiseta - que espero que tenha lavado -, dançando e cantando com a maior paixão que eu já vi em um longo tempo", disse Levine.

Um fã brasileiro do Maroon 5 foi reconhecido pelo Adam Levine e ganhou entrada para todos os shows da banda em Las Vegas pic.twitter.com/5OUsnmzsFW

Assim como demonstra nos shows aos quais comparece, o brasileiro não escondeu sua animação ao receber a homenagem de Adam Levine. O vídeo com a declaração viralizou nas redes sociais no último fim de semana. Com tamanha empolgação de Bodeman, o cantor também adivinhou a nacionalidade do grande admirador do Maroon 5.

"Deem um aplauso para esse rapaz. Esse é um tipo de paixão que eu já reconheci antes. Você é brasileiro, certo? Está escrito na sua camiseta, mas eu juntei as duas coisas e eu digo: não há nada como os fãs brasileiros. Eles são os melhores, são loucos e me fazem sentir bem toda vez que estou lá", enfatizou.

A noite de surpresas não havia acabado ainda para Renato. Ele também ganhou entradas livres para os próximos shows da turnê do Maroon 5 em Las Vegas. “Você está representando aquela energia neste show e eu quero dizer, em nome da banda, que você não passou despercebido. Nós te amamos e te agradecemos. Não sei quantos shows você pagou, mas não terá que pagar por mais nenhum outro nesta residência em Las Vegas. Precisamos de você, não pode nos deixar agora", afirmou Adam Levine.

A notícia, é claro, deixou Renato Bodeman ainda mais animado. Pernambucano, ele mora em Austin, no Texas, desde 2018, e o show do último fim de semana foi a 28ª apresentação à qual ele assistiu, segundo disse ao portal Gshow.



