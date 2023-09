Dia do Irmão: veja famosos que dividem o talento em família

Confira quatro atores que seguiram a mesma carreira do irmãos. Na foto, Elizabeth Olsen e as gêmeas Olsen na infância Crédito: Marvel/Divulgação; ABC/Divulgação

A celebração do Dia do Irmão, em 5 de setembro, não faz parte do calendário oficial do Brasil. A data foi criada em 2007 pela Igreja Católica como homenagem à Madre Teresa de Calcutá, religiosa conhecida por suas obras de caridade. A iniciativa pode estar relacionada com o conceito de "irmãos" para a doutrina cristã e a crença de que todos os indivíduos são filhos de Deus. Por outro lado, a comemoração também se adaptou para aderir ao significado fraterno da palavra. Na cena cultural brasileira e internacional, alguns artistas também compartilham os palcos com os seus irmãos e podem aproveitar para celebrar a data.

Veja quatro exemplos de figuras conhecidas que compartilham a mesma profissão. Dia do Irmão: Elizabeth Olsen x Mary-Kate e Ashley Olsen

Elizabeth Olsen e as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen Crédito: AFP A intérprete de Feiticeira Escarlate na franquia Marvel, Elizabeth Olsen, é a irmã mais nova das gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen. A dupla primogênita começou a trabalhar ainda com nove meses de vida, revezando o papel de Michelle Tanner na série Full House (Três é Demais). Enquanto Elizabeth mantém a sua carreira de atriz, as irmãs decidiram investir na moda. Em 2006, as gêmeas Olsen criaram a marca de grife “The Row”. Dia do Irmão: Fiuk x Cleo Pires

Fiuk e Cleo Pires são filhos do cantor Fábio Jr. Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk @cleo Os irmãos Cleo Pires e Fiuk são filhos do cantor Fábio Júnior, mas possuem mães diferentes: Glória Pires e Cristina Karthalian, respectivamente. Ambos seguiram a carreira artística e Fiuk também se apresenta como cantor.

Em sua participação no BBB 21, Fiuk surpreendeu o público do reality show após a descoberta de seus laços fraternais com Cleo Pires. “Minha cara vendo que o povo descobriu agora em 2021 que a Cleo e Fiuk são irmãos”, comentou usuário do X, antigo Twitter, na época. Minha cara vendo que o povo descobriu agora em 2021 que a Cleo e Fiuk são irmãos. pic.twitter.com/zihLj6IUCN — Marlon Henrique (@Marlonmh06) January 3, 2021 Dia do Irmão: Danton Mello x Selton Mello Selton e Danton Mello posam ao lado do pai em foto para rede social Crédito: Reprodução/Instagram

Os irmãos Danton e Selton Mello seguem a carreira de atores e contracenaram juntos pela primeira vez na série “Sessão de Terapia”. Na obra, Selton vive o protagonista e também dirige os episódios. Os dois também apareciam nas telas do público com as novelas “Nos Tempos do Imperador” e “Um Lugar ao Sol”. Na primeira, Selton interpretou Dom. Pedro II, enquanto o seu irmão, Danton, aparecia na trama das 21 horas como Mateus. Dia do Irmão: Katherine Langford x Josephine Langford

Katherine e Josephine Langford são irmãs Crédito: ROBERT VIGLASKY/Netflix; AfterMovie/Divulgação