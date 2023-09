Dia dos Irmãos: 6 filmes que retratam irmandade para celebrar data

Nos filmes da lista, o relacionamento fraterno de irmandade se constitui em uma teia complexa de sentimentos e emoções ligados a elementos culturais e sociais Crédito: Frame de Boy (2010), dirigido por Taika Waititi

Não escolhemos nossos irmãos, mas com eles dividimos nossa carga genética, família, classe social, contexto histórico, experiências, vivências e lembranças por mais tempo do que provavelmente com qualquer outra pessoa. Para a psicanálise, o relacionamento fraterno se constitui em uma teia complexa de sentimentos e emoções ligados a elementos de caráter cognitivo, cultural e social, entrelaçados e difíceis de separar. Anualmente celebrado na data de 5 de setembro, o Dia dos Irmãos é marcado por uma origem católica na qual a relação fraterna perpassa não somente a ideia de irmãos de sangue, como também faz alusão a grandes amigos que se tornam tão próximos quanto a família.

Dia dos Irmãos: seis filmes que retratam irmandade e fraternidade

Entre irmãos de sangue e melhores amigos, O POVO separou seis filmes que retratam o singelo laço de personagens buscando a irmandade e o apoio incondicional da maneira mais humana possível. São seis histórias de amor fraterno perfeitas para celebrar o Dia dos Irmãos.

Little Miss Sunshine Crédito: Dirigido por Valerie Faris, Jonathan Dayton Little Miss Sunshine (2006)

Uma família à beira de um colapso se amontoa numa van velha em rumo à Califórnia para que a caçula consiga participar de um concurso de beleza. Dirigido por Jonathan Dayton e Valerie Faris, o filme mostra personagens peculiares e coloridos. Entre eles, Olive e Dwayne, dois irmãos, dividem um laço entrelaçado por fortes emoções causadas por uma situação familiar para lá de atípica.

The Straight Story Crédito: Dirigido por David Lynch The Straight Story (1999)

Dirigido pelo mestre do surrealismo no cinema, David Lynch propõe nesta película uma narrativa singela de um homem tentando se reconciliar com o irmão. O agricultor aposentado, Alvin Straight, descobre um dia que seu irmão distante Lyle sofreu um derrame e pode não se recuperar. Alvin está determinado a acertar as coisas com Lyle enquanto ainda pode, mas seu irmão mora em Wisconsin, enquanto Alvin está preso em Iowa, sem carro e sem carteira de motorista.