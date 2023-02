Bruno Mars no Brasil: cantor é confirmado no festival The Town

O festival The Town, realizado pelos mesmo criadores do Rock in Rio, será realizado em setembro em São Paulo; Bruno Mars, Maroon 5 e Foo Fighters estão confirmados

O The Town anunciou mais um artista para compor o headline do festival. Bruno Mars virá ao Brasil para show no evento no dia 10 de setembro. A informação foi confirmada no início da noite desta quinta-feira, 2, nas redes sociais do The Town.

O cantor havaiano irá se apresentar no palco Skyline, na mesma data, a cantora Iza também se apresentará no palco principal. Além de Bruno, as bandas Foo Fighters e Maroon 5, e o rapper Post Malone foram os artistas internacionais confirmados para o evento que ocorrerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O The Town terá sete grandes espaços e será dividido em cinco palcos, sendo eles o Skyline (palco principal, inspirado nos prédios de São Paulo), o The One (com mistura de estilos), São Paulo Square (focado em jazz e blues), New Dance Order (para música eletrônica) e Factory (com performances de street dance e shows de rap, trap e hip hop).

The Town: confira os artistas confirmados no festival

2 de setembro

Post Malone

Racionais MC's e Sinfônica Heliópolis



7 de setembro

Maroon 5

Ludmilla

9 de setembro

Foo Fighters

10 de setembro

Bruno Mars

Iza

Jão



The Town: ingressos e valores

Os ingressos para o The Town serão vendidos pela plataforma Ticketmaster Brasil. As vendas serão iniciadas em 14 de março, às 19 horas. Até o momento, o modelo de ingresso para garantir a entrada no festival é o The Town Card, um estilo de ingresso antecipado no qual o cliente compra primeiro e depois decide em qual dia irá. Estará à venda por R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia).

The Town

Quando: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)

Quanto: The Town Card - R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia); vendas a partir de 14 de março, às 19 horas, no site Ticketmaster Brasil

Mais informações: site do festival The Town



