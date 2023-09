Wandinha namorando? Jenna Ortega nega relacionamento com ator famoso

A atriz Jenna Ortega usou as redes sociais para se pronunciar sobre um possível relacionamento entre ela e um ator famoso de Hollywood. “Isso é tão ridículo que não consigo nem rir”, escreveu a jovem de 20 anos de idade em publicação no Instagram.

O comentário anônimo acrescentou que a dupla de artistas estaria filmando uma sequência de “Beetlejuice”. “Nunca conheci ou trabalhei com Johnny Depp em minha vida. Por favor, pare de espalhar mentiras”, acrescentou a protagonista de “Pânico 6”.

Johnny Depp se pronuncia sobre boato com Jenna Ortega

Com a repercussão do boato de um possível namoro entre Jenna Ortega e Johnny Depp, a equipe do ator divulgou uma nota à NME negando os rumores tanto do relacionamento como da continuação do filme de Tim Burton.

“O Sr. Depp não tem qualquer relacionamento pessoal ou profissional com a Sra. Ortega. Ele nunca a conheceu ou falou com ela. Ele não está envolvido em nenhum projeto com ela e nem pretende estar”, detalhou o representante do Jack Sparrow à revista britânica.



