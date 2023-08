Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, critica Maíra Cardi por vídeo

O nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, acusou Maíra Cardi de fazer "terrorismo nutricional" após vídeo no qual analisa uma receita de bolo

Mais uma vez, o nome da influenciadora digital Maíra Cardi está envolvido em polêmica nas redes sociais. Sua aparição mais recente foi ao avaliar uma receita de bolo cujo resultado, de acordo com ela, seriam vários problemas de saúde, como colesterol alto e até doenças no coração. O vídeo viralizou e gerou indignação em muitas pessoas, incluindo o nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, que criticou Cardi.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele analisa o conteúdo de Maíra Cardi. Na postagem da empresária, ela comenta por cima de uma receita de bolo de chocolate e, a cada ingrediente citado, usa tom de ironia e desaprovação. No final do vídeo, ela elenca uma série de “possíveis doenças” a partir da comida, como câncer e até Alzheimer.

“Você acha gostosa?”, perguntou Cardi. A atitude da empresária deixou diversos usuários indignados, a exemplo de Daniel Cady, que alertou sobre o “terrorismo nutricional” incentivado pela publicação da influenciadora. “Fiquei chocado quando vi esse vídeo”, afirma o nutricionista.

“Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos. Saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus!”, exclamou. Na legenda de sua postagem, Daniel Cady falou mais sobre o assunto.

O profissional destacou como o “terrorismo nutricional” pode fazer as pessoas tornarem os momentos diários de comer em algo estressante e carregado de culpa, virando uma relação de amor e ódio com a comida. Ele chamou a atenção para a “busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo”, que acabam levando as pessoas a “seguirem diretas sem critério, sem atenção profissional e altamente restritivas”.