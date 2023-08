Jojo Toddynho passa por cirurgia bariátrica nesta terça, 8

Jojo Toddynho está internada no Rio de Janeiro para realizar a cirurgia bariátrica nesta terça-feira, 8 de agosto

A cantora Jojo Toddynho está internada no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, para realizar uma cirurgia bariátrica. A artista iniciou um processo de emagrecimento nos últimos meses e chegou a perder 24 quilos antes da cirurgia.

A assessoria da unidade hospitalar confirmou a Quem que a artista está internada no local para fazer a cirurgia nesta terça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, Jojo apareceu com trajes de hospital e tranquilizou os fãs: "Passando para dizer que a butterfly, e é aquilo né? Pronta. Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo. Estou ótima, orem por mim. Logo estou aí para mandar um beijão para vocês. Mamãe já já está de volta".

Meses atrás, a cantora havia dito que tinha desistido da cirurgia e iria tentar perder peso somente com alimentação e exercícios. Ela chegou a perder 24 quilos durante o processo, mas optou por fazer a bariátrica.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui.