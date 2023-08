Ator Ron Cephas Jones, de "This is Us", morre nos Estados Unidos

O ator enfrentada problemas longevos no pulmão

O ator americano Ron Cephas Jones morreu nesse sábado, 19, aos 66 anos, por causa de um problema pulmonar, informou um de seus agentes à revista People. O artista ficou conhecido pelo público brasileiro por ter interpretado William Hill na série "This is Us".

Jones começou a sua carreira como ator em um clube de artistas, instalado em Nova York, chamado de Nuyorican Poets Cafe. Devido ao seu apreço pelos palcos, ele foi indicado ao Tony, a maior agremiação de teatro situado nos Estados Unidos. O ator também foi agraciado com o prêmio Drama Desk pelo seu papel em Clyde's, estrelado na Broadway.

Em 2021, durante entrevista ao jornal The New York Times, Jones afirmou que recebeu um transplante de pulmão em 2020.