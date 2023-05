Susana Werner e Júlio Cesar reatam após dois dias de separação

Susana Werner e Júlio Cesar reataram o relacionamento dias após anunciarem o fim do casamento nas redes sociais

Susana Werner compartilhou nesta terça-feira, 23, uma publicação em seu Instagram que indica que ela e Júlio César reataram o relacionamento. A postagem foi feita dois dias após o casal anunciar o fim do casamento nas redes sociais.

"Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho", escreveu a empresária, ex-atriz e apresentadora. A publicação leva uma imagem no qual está escrito “insistir no amor sempre será a resposta certa”.

Susana é casada com Júlio César, ex-goleiro da Seleção Brasileira, há 21 anos. O casal é pai de Giulia, de 17 anos, e Cauet Werner, de 20.

"Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", escreveu Susana.

Susana Werner e Júlio César: anúncio da separação

Susana Werner compartilhou no último domingo, 21, o fim do casamento de 21 anos com Júlio César, ex-goleiro da Seleção Brasileira, além dos times Inter de Milão e Flamengo. O anúncio foi por meio das redes sociais e, segundo ela, a separação foi em comum acordo.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo", destacou o início do comunicado, postado junto de uma foto do casal com os filhos.

A publicação que confirmava o fim do casamento foi excluída do perfil do Instagram de Susana.



