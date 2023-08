Adele revela dificuldades para largar vício em café

Para comparar o que vem sentido, ela afirmou que deixar de beber doses diárias de café tem sido mais difícil do que parar de tomar bebidas alcoólicas e fumar. “Estou enojada por esses sintomas de abstinência, mas não vou desistir", sustentou.

Em uma recente conversa com a plateia, a cantora Adele , de 35 anos, contou estar enfrentando dificuldades em largar o vício em café. A revelação foi feita em uma apresentação na casa de shows The Colosseum, em Las Vegas.

“Então, caso vocês me vejam tremendo, não se preocupem. Não fiquem preocupados", pediu e revelou ao público uma das manifestações de desconforto que seu corpo vem apresentando com a medida.

Ainda no diálogo com os fãs, Adele contou que no dia anterior, para aliviar os sintomas de abstinência que sentia, optou por tomar uma versão descafeinada da bebida. “Tomei 25 cafés descafeinados ontem para enganar o meu cérebro, para que ele achasse que estava bebendo café”.

“Cafeína e adrenalina devem ser a mesma coisa, porque no instante que subo ao palco e vocês cantam junto comigo a minha dor de cabeça desaparece. Finalmente um pouco de alívio", celebrou.

