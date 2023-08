Larissa Manoela faz empréstimo milionário para comprar casa, diz site

Após rompimento com os pais, a atriz Larissa Manoela teria feito um empréstimo milionário para a compra de sua nova casa

A novela de conflitos de Larissa Manoela com os pais ganha mais um capítulo. Após abrir mão do patrimônio estimado em R$ 18 milhões, a atriz fez um empréstimo para comprar uma nova moradia. A informação é do Jornal Extra.

LEIA TAMBÉM | Larissa Manoela fala do rompimento com os pais e revela áudio pedindo dinheiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova casa está no nome de Larissa, que paga uma importante quantia mensal pelo dinheiro emprestado por uma instituição financeira. Desde o início do ano, ela, o noivo André Luiz Frambach e os cachorros do casal dividem a casa.