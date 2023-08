Attenzione pickpocket: italiana do meme é roubada por batedores

A vereadora italiana Monica Poli, de 57 anos, que viralizou nas redes sociais com os vídeos em que gritava “attenzione pickpocket" alertando as pessoas sobre batedores de carteiras, teve seu celular roubado nesta quinta-feira, 17. As informações são do jornal Corriere Del Veneto.

Segundo o veículo, ela estava acompanhada de pessoas do grupo Cittadini Non Distratti (Cidadãos não Distraídos) enquanto eles faziam uma patrulha no ponto turístico Piazzale Roma, quando Monica se distraiu e teve o celular retirado de suas mãos.