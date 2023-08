Kendall Jenner e Bad Bunny são flagrados aos beijos em show de rap

O momento foi registrado por uma pessoa na plateia e viralizou nas redes sociais. Kim Kardashian, irmã mais velha de Jenner, também estava presente no evento.

O romance entre a modelo Kendall Jenner e o cantor Bad Bunny parece cada vez mais próximo da realidade. O casal foi visto trocando beijos e carinhos em público neste domingo, 13, durante show do rapper Drake nos Estados Unidos.

Kendall Jenner e Bad Bunny estão juntos desde fevereiro

Kendall Jenner, de 27 anos de idade, está solteira desde novembro do ano passado. A modelo estava em um relacionamento com o jogador de basquete Devin Booker. Já Bad Bunny, de 28 anos, tem um relacionamento com uma modelo desde 2017, conforme afirmam fontes próximas.

Os dois foram flagrados juntos desde fevereiro deste ano e, segundo a revista People, se conheceram por meio de amigos em comum. Apesar dos registros, eles não confirmaram o relacionamento.



