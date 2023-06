Shakira e Lewis Hamilton estão namorando, confirma revista

Segundo a revista People, conhecida por veicular as principais fofocas dos Estados Unidos, a cantora Shakira e o piloto Lewis Hamilton estão namorando. De acordo com uma fonte, os dois estão mantendo as coisas “divertidas e sedutoras”.

No último domingo, 4, a artista esteve presente no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, e logo após a corrida foi vista em um jantar com o piloto. Outra fonte próxima ao casal afirmou à revista que eles estão embarcando em um romance: "Eles estão passando um tempo juntos e estão se conhecendo”.

Shakira e Hamilton também foram flagrados há algumas semanas em diversos momentos em Miami, país para o qual a cantora se mudou recentemente com os filhos.

O britânico foi visto dando a mão à colombiana para ajudá-la a entrar em um barco. Os dois estavam acompanhados de um grupo de amigos, como Miles Chamley-Watson, amigo de Hamilton.

