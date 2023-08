Piqué e namorada se mudam para casa que Shakira morou

Gerard Pique e Clara Chia se mudaram para casa que Shakira viveu com filho do atleta

Gerard Piqué e Clara Chia resolveram dar mais um passo na relação e ir para uma nova casa juntos. O ex-jogador de futebol e a jovem saíram do apartamento do esportista localizado no centro de Barcelona, na Espanha, para morarem em uma casa próxima à praia.

A nova residência do casal, no entanto, não é desconhecida para Piqué. De acordo com o jornal The Daily Mail, a casa localizada na cidade de Cambrils foi anteriormente habitada por Shakira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cantora colombiana viveu no local logo após se mudar para a Espanha e morou junto com o atleta nos primeiros anos do relacionamento. Foi lá que o casal viveu durante a gravidez de Milan, filho mais velho de Shakira e Piqué, atualmente com 10 anos de idade.



CONFIRA Piqué se irrita com fãs de Shakira e rebate: 'Vocês não são ninguém'

Gerard Piqué e Clara Chia: relembre o relacionamento

Gerard Piqué e Clara Chia oficializaram o relacionamento em janeiro de 2023, após o esportista publicar uma foto com a nova namorada em seu perfil no Instagram. Os dois foram flagrados juntos pela primeira vez em agosto de 2022.

Entretanto, eles teriam mantido um caso durante o relacionamento do atleta com a cantora colombiana Shakira. Nos comentários, internautas repudiaram a publicação. "Shaki team! Tomara que ela poste logo com outro boy", comentou a influenciadora Gabriela Sales.