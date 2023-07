Threads: Instagram 'esconde' entrada para o novo Twitter; entenda

Lançado nesta quinta-feira, 6, pela Apple Store, a nova rede social do Instagram, o Threads, é vista como concorrente direta do Twitter. Dono também do Facebook e do WhatsApp, Mark Zuckerberg buscou tirar proveito dos problemas enfrentados pelo Twitter desde que foi comprado por Elon Musk.

Entenda TUDO sobre as polêmicas envolvendo os donos do Twitter e do Instagram

O app da Meta está disponível para pré-venda na Apple Store e na Google Play Store (em alguns países), com a promessa de ser funcional como o Twitter: a rede social funcionará a partir da publicação de textos em tempo real.



Confira onde o Instagram “esconde” a entrada para o Threads:

Threads: como conseguir o ticket pelo Instagram para acessar o novo Twitter?

Conhecida amplamente por imitar ideias de concorrentes, a Meta já encabeçou o Snapchat em 2016 ao lançar a função dos “Stories” no Instagram, além de se tornar concorrente direta do TikTok quando disponibilizou os “Reels”.

Mais de 3 bilhões de pessoas usaram diariamente pelo menos um dos aplicativos da Meta – Facebook, Instagram e WhatsApp – no primeiro trimestre do ano, informou a empresa em abril.

O novo lançamento da empresa conta com o emparelhamento a partir do Instagram: ao buscar por “Threads”, um ticket vermelho, aparecerá à direita da barra de pesquisa. Quando se clica no ticket, ele se expande.

Além do botão de compartilhamento, o ticket inclui o horário de lançamento do Threads (6 de julho às 11h de Brasília), contagem regressiva, um código QR e um link que permitirá a pré-encomenda do aplicativo.