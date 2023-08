Musk diz que 'luta' contra Zuckerberg acontecerá na Itália

"Não será organizado em Roma", acrescentou Sangiuliano, descartando que o evento ocorra no Coliseu, como o dono da SpaceX havia mencionado no final de junho.

Em um comunicado divulgado nesta sexta, o ministro italiano da Cultura, Gennaro Sangiuliano, reconheceu ter tido conversas com Musk sobre a organização de um "grande evento beneficente" com origens históricas.

O magnata afirma ter conversado com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e com o Ministério da Cultura do país e chegado a um acordo para realizar o combate em uma "localização épica".

O valor arrecadado, estimado em "vários milhões de euros, será doado a dois hospitais infantis italianos", acrescentou o ministro, que espera aproveitar para "promover" o país.

"Tudo o que for feito prestará homenagem ao passado e ao presente da Itália", afirmou Musk na plataforma que comprou no ano passado por US$ 44 bilhões (em torno de R$ 215 bilhões).

Os dois grandes empresários do setor tecnológico defendem visões opostas de mundo, da política à Inteligência Artificial. No entanto, as tensões entre eles aumentaram em julho, quando a Meta lançou o Threads, uma rede social concorrente do Twitter, agora renomeado X.