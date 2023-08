Musk transmitirá no X sua luta contra Zuckerberg, proposta para 26 de agosto

A eventual luta de artes marciais mistas (MMA) entre Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e Elon Musk, dono do X, como agora se chama o Twitter, será transmitida no X e poderá acontecer em 26 de agosto, anunciaram os bilionários neste domingo (6).

"A luta Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X", anunciou Musk em sua conta na plataforma, e acrescentou que "todos os lucros serão destinados a instituições de caridade para veteranos" de guerra.

Zuckerberg respondeu em sua própria plataforma, Threads by Meta, que agora compete com a X, afirmando que estava "pronto a partir de hoje". "Propus fazer em 26 de agosto quando ele me desafiou, mas ele não respondeu", disse.

O presidente da Meta sugeriu que a transmissão ocorresse em "uma plataforma mais confiável que realmente possa arrecadar fundos" para organizações de caridade.

Em concorrência direta desde o lançamento em julho do Threads by Meta, que oferece as mesmas funções que X e conta com 120 milhões de usuários segundo a Quiver Quantitative, Zuckerberg e Musk multiplicaram as trocas de farpas.

No final de junho, Musk publicou em sua página estar "pronto para uma luta na gaiola", referindo-se à gaiola na qual as lutas de MMA são realizadas.