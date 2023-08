Com direção de Marlene Mattos, Zilu engata carreira de coach

Com palestras de superação pelo Brasil, Zilu Godoi planeja voltar à carreira profissional como coach. Segundo a ex-esposa de Zezé Di Camargo, o projeto é uma parceria com Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa.

"Tenho um grande projeto no Brasil, que consiste em realizar dez palestras em conjunto com Marlene Mattos. Está tudo pronto, vou para a casa dela e passarei uma semana inteira trabalhando ao seu lado", disse a mãe de Wanessa e Camilla Camargo em entrevista ao videocast "Família Muda Tudo".

A parceria entre as duas é antiga. Em 2015, Marlene Mattos foi diretora do programa “Assim Somos”, do canal E+TV, estrelado por Zilu. O novo projeto deve perpassar a vida pessoal da apresentadora e o período pós-separação com Zezé. “Quando me separei, precisei muito de uma palavra, e não tive. Tive que me virar sozinha e essa é a experiência que passo nas palestras", conta.

O casamento dos dois chegou ao fim em 2012, após 30 anos de relação. Sobre o fim do relacionamento, Zilu comentou: “Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo", disse.