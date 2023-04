Com shows do RBD no Brasil, ‘Rebelde’ volta a programação do SBT

Novela "Rebelde" será exibida novamente no SBT, aproveitando a vinda do grupo ao Brasil

Os fãs do RBD têm muito para comemorar em 2023: além de oito shows no Brasil no mês de novembro, o SBT informou que a novela mexicana “Rebelde” irá retornar à sua grade de programação.

A informação foi confirmada pela assessoria da emissora no início da tarde desta segunda-feira, 3. Protagonizada por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez, “Rebelde” acompanha a rotina de jovens na escola Elite Way School, enquanto formam a banda “RBD” para fugir das pressões da sociedade.

As datas para a reexibição da série no canal ainda não foram divulgadas. Exibido originalmente no ano de 2005, “Rebelde” foi sucesso de audiência no SBT, conquistando públicos de diversas idades por todo o País.



