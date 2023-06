Anahí perfura o tímpano durante ensaio para shows do RBD

Com shows do RBD no Brasil marcados para o mês de novembro, Anahí perfurou o tímpano durante os preparativos da turnê

A cantora Anahí sofreu uma lesão no ouvido durante os ensaios para a turnê mundial do RBD. Na terça-feira, 20, a mexicana perfurou o tímpano após fazer os moldes do fone de ouvido “in-ear”, equipamento intra-auricular que os cantores utilizam durante as apresentações.

A artista compartilhou a situação no Story do seu perfil no Instagram e detalhou o ocorrido: “Isso horrível que vocês estão vendo lá dentro é meu ouvido. Há algumas horas estavam fazendo os moldes dos fones e o material quebrou e puxaram até conseguir tirar. Esse foi o resultado. Como parece, dói. Acho que nunca chorei de dor assim.”.

Anahí atualmente está nos preparativos para a turnê internacional do RBD, que irá iniciar em agosto, com primeira parada no Texas, nos Estados Unidos. No Brasil, os shows do RBD vão ocorrer no mês de novembro, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem conseguir ouvir momentaneamente, a cantora acalmou os seguidores informando que já foi ao hospital e que “tudo estará perfeito”.

Show arrecada doações para tratamento do compositor Chico Pio; LEIA TAMBÉM

RBD no Brasil: confira as datas dos shows

9 de novembro

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro

10 de novembro

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro

12 de novembro

Onde: Estádio do Morumbi, São Paulo

13 de novembro

Onde: Estádio do Morumbi, São Paulo

16 de novembro

Onde: Allianz Parque, São Paulo

17 de novembro

Onde: Allianz Parque, São Paulo

18 de novembro

Onde: Allianz Parque, São Paulo

19 de novembro

Onde: Allianz Parque, São Paulo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui