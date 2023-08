Pe Lu, do Restart, e Nah Cardoso anunciam fim do casamento

Em seu Instagram, a influenciadora Nah Cardoso anunciou o fim do relacionamento com Pe Lu. Ela revela que a decisão é recente

Nesta quarta-feira, 2, Nah Cardoso e Pe Lu anunciaram o fim do relacionamento. A notícia foi dada pela própria influenciadora que afirma que a decisão foi tomada recentemente. O integrante da banda Restart pediu a mão da YouTuber no ano de 2020. Eles casaram no ano passado em uma cerimônia divertida em Las Vegas.

"Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e o Pedro não estamos mais juntos. A decisão foi tomada recentemente e, como ontem foi um momento importante da sua carreira, esperei pelo dia de hoje para estar aqui contando isso para vocês. Seguiremos em caminhos diferentes, mas vamos continuar torcendo pelo sucesso um do outro", publicou Nah Cardoso em seu Instagram.

A notícia comoveu outros famosos que eram fãs do casal. João Guilherme, que é sobrinho de Pe Lu, escreveu: "Amo muito vocês. Desejo o coração de cada um aquecido".

Nesta terça-feira, 1, a banda Restart anunciou o retorno após oito anos de hiato para realizar uma turnê por diversos estados do País, durante 2023 e 2024.

