NX Zero anuncia turnê que passará por Fortaleza em agosto

Turnê de retorno da banda NX Zero começa em maio pelo Brasil e passará por Fortaleza em agosto, no Colosso

A banda NX Zero vai retornar aos palcos depois de mais de cinco anos afastados. Nesta quinta-feira, 2, o grupo formado por Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler fizeram o anúncio oficial da "Tour Cedo ou Tarde".

O grupo fará apresentação em 18 cidades diferentes do Brasil e terá o primeiro show dentro do festival Mita, que acontece em maio no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mais datas serão anunciadas nos próximos meses, de acordo com a divulgação da turnê.

"Quando entrei no primeiro ensaio, relembrei toda nossa história e já imaginei como vai ser essa tour. A gente está muito muito empolgado, ficamos nos olhando, lembrando, parece que foi ontem que a gente deu uma pausa", declarou o vocalista Di Ferrero.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também comemorou: "Estou sentindo que vai ser um dos momentos mais incríveis das nossas vidas. Depois de várias histórias que cada um viveu nesse tempo, vamos trazer essa bagagem pra essa tour, não vejo a hora de tocar".

Em Fortaleza, o show acontecerá no dia 12 de agosto, um sábado, no Colosso (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz).

Turnê Cedo ou Tarde

Os ingressos da turnê "Cedo ou Tarde" começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 3, às 12 horas por meio do site oficial da banda.

Confira agenda de shows

26/05 – Rio de Janeiro/RJ - Mita

04/06 – São Paulo/SP – Mita

22/06 - Porto Alegre/RS - Auditório Araújo Viana

24/06 - Vitória/ES – Praça do Papa

30/06 - Curitiba/PR – Live

07/07 – Florianópolis/SC – Hard Rock Live

08/07 – São José do Rio Preto/SP – Centro Regional de Eventos

14/07 - Belo Horizonte/MG – Expo Minas

15/07 - Ribeirão Preto/SP – Centro de Eventos Ribeirão Shopping

21/07 – Brasília/DF – Arena BRB Nilson Nelson

22/07 – Goiânia/GO – Goiânia Arena

29/07 – Salvador/BA – Arena Fonte Nova

04/08 – Recife/PE – Classic Hall

05/08 – João Pessoa/PB – Domus Hall

11/08 – Natal/RN – Arena das Dunas

12/08 – Fortaleza/CE - Colosso

18/08 – Manaus/AM – Studio 5

19/08 – Belém/PA – Espaço Náutico Marine Club

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags