Faustão deixa Band após baixa audiência e demissões no balé

O “Faustão na Band”, programa apresentado de segunda a sexta na emissora, deixará de ser produzido a partir de junho. O apresentador comunicou a decisão de deixar a atração pelas redes sociais. Fausto Silva também foi desligado da Band por decisão mútua com a emissora.

O comunicador deixou a Rede Globo no segundo semestre de 2021 e estreou seu novo show de entretenimento na Band em janeiro de 2022. Ele acumula mais de três décadas na televisão, tendo iniciado como repórter de TV em 1969. Após 20 anos, em 1989, estreou “Domingão do Faustão”, seu programa de maior sucesso.

As gravações do "Faustão na Band" seguem até a próxima semana. Os episódios continuarão sendo inéditos até o dia 31 de maio, após o prazo, reprises serão exibidas até que a emissora defina o que vai assumir o seu lugar.

O programa vinha sofrendo com baixas audiência no Ibope, o que levou a progressivas mudanças na tentativa de atrair de volta a audiência. Em 2022, a demissão coletiva das bailarinas do programa chamou atenção, por serem uma das partes mais reconhecíveis da identidade do programa. Outra mudança mais recente foi o fim do quadro "Videocassetadas", encerrado em fevereiro deste ano.

Confira nota completa da Band:

Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve.

