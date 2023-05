Faustão deixa Band: relembre 5 momentos da carreira do apresentador

Fausto Silva, após vasta carreira no rádio e 32 anos na Rede Globo, retornou à Band e, após um ano e meio, encerrou sua participação na programação da emissora.

CONHEÇA João Guilherme, filho do apresentador



O apresentador, que se tornou um dos nomes mais populares entre grandes personalidades do Brasil, marcou o imaginário coletivo brasileiro com carisma e competência no que faz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante de bordões, brincadeiras consigo mesmo e participações icônicas, relembre alguns dos momentos mais marcantes da carreira do Faustão:

1. Faustão e Gugu: o maior crossover da televisão brasileira

Os concorrentes da audiência de domingo aparecem lado a lado dividindo o telão para uma ação publicitária, que se tornou um dos marcos na história dos programas de auditório.

2. Faustão é perseguido por macaco

Nos Anos 90, os programas de auditório iam em lugares longínquos para garantir o entretenimento televisivo. Em 1992, Fausto ia ao ar com macaco enfurecido o perseguindo com uma vassoura.

3. Faustão e bordões: errooooooooooooou!

No quadro Sufoco, em 2010, a audiência se deparou com mais um erro no jogo de perguntas que não passou despercebido pelas reações ardilosas de Fausto

4. Mamonas Assassinas no Domingão do Faustão

Em novembro de 1995, o grupo Mamonas Assassinas, envolvido num trágico acidente aéreo no ano seguinte, se apresentava no Domingão e efervescia a audiência, a plateia e o próprio Fausto.

5. Faustão proporciona mais um bordão: tá pegando fogo, bicho!

Uma das principais atrações do Domingão era Os Inventores em 1994, que diante das maiores parafernalhas da época, uma churrasqueira elétrica que funcionava a controle remoto pegava fogo ao vivo, no que Faustão prontamente aloja no imaginário coletivo mais um bordão.