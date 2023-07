Emoji da carinha derretendo é eleito o mais popular de 2023

Ícone venceu a disputa após concorrer com o coração rosa

No dia mundial do emoji, o ícone da carinha derretendo foi eleito o mais representativo de 2023 durante a premiação World Emoji Awards. O emoji, que venceu disputa que aconteceu nesta segunda-feira, 17, disputou a final com o coração rosa.

Em 2022, a carinha derretendo ganhou também a premiação após disputar com a carinha que segura as lágrimas. De acordo com o G1, o Emoji Awards entendeu que a carinha derretendo "para falar sobre calor extremo e metaforicamente para momentos embaraçosos, como vergonha, pavor ou sensação de opressão".

Ao todo, 16 ícones disputaram na premiação, que elege os principais símbolos utilizados na internet. Entre elas, "mãos de coração", "caveira", "fogo", "espreita".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na categoria ícone mais popular dos que foram lançados recentemente, o coração rosa venceu a premiação. Em seguida, "cara trêmula" e "coração azul-claro" ficaram no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Leia Mais Ariana Grande está se divorciando do marido, afirma site

Lore Improta inicia série de lives sobre letramento racial

João Guilherme cobra Zé Felipe após treta de Virginia Fonseca e Paola Carosella

Virginia rebate crítica de Paola Carossela: 'Sei que cheguei muito longe e isso assusta'

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui