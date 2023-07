Virginia rebate crítica de Paola Carossela: 'Sei que cheguei muito longe e isso assusta'

A chef de cozinha Paola Carosella participou do podcast PodPah na última sexta-feira, 16, e, sem citar nomes, criticou o trabalho dos influenciadores digitais. Em uma de suas falas, ela diz que os influenciadores "só postam foto de bunda e têm mais de 42 milhões de seguidores", fazendo, supostamente, menção à quantidade de seguidores de Virginia Fonseca.

Tudo começou com Paola dizendo que não entrevista os convidados do seu programa no GNT, “Alma da Cozinha”. Em seguida, ela falou sobre os influenciadores que possuem milhões de seguidores, mas produzem conteúdo falso: “Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso”.

“Hoje eu conheci uma, que parece que inventou uma base que cai, não entendi, não sei quem é, mas a minha filha me contou”, disse Paola. Mesmo sem citar nomes, os internautas acharam que a fala foi sobre Virginia, que lançou uma base recentemente que causou polêmica nas redes sociais tanto pelo preço como pela qualidade do produto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A influenciadora viu o comentário de Paola e rebateu em seu perfil no Instagram: "Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre kkk Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque DEUS permitiu e toda honra e glória a Ele sempre" (sic).

Ainda sobre o assunto, Virginia postou nos stories do Instagram uma possível indireta à Paola: "Quem está torcendo contra, vai me ver dando certo do mesmo jeito, porque maior que a maldade, é o propósito de Deus em minha vida".